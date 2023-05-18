– Муж в тот день ехал с посёлка, мы там строимся, за ним остановились сотрудники полиции и сказали, что якобы у прицепа не горят габаритные огни. Далее возникли проблемы с документами, машину водворили на штрафстоянку, а супруга повезли на медосвидетельствование в Бурлинскую ЦРБ. Экспертиза показала у мужа наркотическое опьянение, но такого быть не может. Медбрат на месте отказал ему в повторной сдаче анализов, сославшись, что у него на это нет времени, хотя по закону он имел право в течение двух часов сдать повторный тест. Муж у меня верующий, соблюдал Оразу, а после дополнительно постился. Его продержали в РОВД до 3:00, а с утра он поехал в Уральск, в 8:15 сдал в частной клинике анализы. Результаты были отрицательными. Потом поехал в наркоцентр, где тоже анализы показали отсутствие наркотического опьянения, — рассказывает Алия.

– Медик врал в суде, что зрачки мужа были расширены, хотя по камерам видно, что он даже не вглядывался в глаза супруга. Он лишь померил давление, которое, к слову, было в норме. Мы сомневаемся в его компетенции, ведь он долго не мог разобраться с показаниями анализов, фотографировал их и кому-то отправлял. Всё это мы говорили в суде, но наши слова никто не слышал. У нас пятеро детей, один из которых инвалид. Раз в полгода мы вынуждены возить его в Россию на обследования и операции. В июне мы должны собрать 1,5 миллиона тенге и везти ребёнка на операцию. Это стоит больших денег, мы с мужем никогда и ни у кого не просили помощи, своими силами работали, зарабатывали. Вся деятельность мужа связана с техникой, у него есть все категории. Он взрослый человек, не глупец, чтобы так рисковать. И потом, если бы он действительно был под наркотиками, то поехал бы он сдавать повторные анализы в Уральск? — отметила женщина.

– Повторное медицинское освидетельствование проводится на основании письменного заявления освидетельствуемого либо должностного лица, с изложением обстоятельств обращения на освидетельствование. Повторное медицинское освидетельствования проводится не позднее двух часов после первичного. Суд закономерно принял во внимание в качестве виновности Пшенбаева заключение медицинского освидетельствования от 27 апреля года, — говорится в постановлении суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратилась жительница Аксая Алия Пшенбаева. Женщина рассказала, что 27 апреля у её супруга Армана медицинское освидетельствование выявило наркотическое опьянение, после чего решением суда мужчину арестовали на 15 суток и лишили водительского удостоверения на семь лет.Однако в Бурлинском районном суде эти факты не учли и суд вынес постановление об аресте Пшенбаева на 15 суток и лишение водительских прав. Не согласившись с таким решением суда, семья написала жалобу в областной суд. Однако и там слушать доводы Армана Пшенбаева и его адвоката не стали и оставили решение суда первой инстанции без изменений. Алия Пшенбаева возмущена, что из-за халатного отношения медицинского работника страдает вся семья.Алия Пшенбаева намерена дойти до Верховного суда и доказать невиновность мужа. Даже если у неё ничего не получится, то хочет, чтобы их ситуация была уроком для других и чтобы люди знали, что повторно имеют право сдавать анализы. Между тем в постановлении областного суда говорится, что управление Пшенбаевым автомобилем в состоянии наркотического опьянения подтверждается заключением медицинского освидетельствования, в котором он расписался. Кроме того, подтверждается показаниями сотрудников полиции, специалиста районной больницы и протоколом об административном правонарушении.Что касается результатов повторного анализа, то в суде сообщили, что они были проведены по самообращению спустя 11 часов после первичного освидетельствования, а письменного заявления о прохождении повторного от Пшенбаева не поступало. Арман Пшенбаев с 10 мая находится под арестом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.