— В КСК нам сказали, что заявку отправили в водоканал. Приехала аварийная служба, проверили подвал. Засора никакого нет, авария на общей линии. Но из-за того, что заглушки на трубах были открытыми, нас затопило. Свет КСК отключил, потому что вода до щитка дошла. Они должны воду откачать и дать электричество, но никому ничего не надо. Приезжают, походят вокруг дома и всё, — сказал житель многоэтажки.

— Сейчас в подвал не попасть, там много воды. У водоканала много заявок, машин не хватает. Когда приедут, не знаю, — сказал мастер КСК.

Фото Медета Медресова В редакцию «МГ» обратились жильцы дома №16 на улице Кокчетавская. Из-за прорыва трубы в подвале у них отключили свет. Исправлять ситуацию, утверждают они, никто не торопится.В КСК «Управдом» рассказали, что ожидают водоканал. После откачки вода они смогут отремонтировать трубы.Между тем в водоканале ответили, что проблему устранять они не будут. По их словам, в подвале засор, за который несёт ответственность КСК. Тем временем жители который день живут без света, продукты в холодильниках испортились.Фото Медета Медресова