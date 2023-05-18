Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе «Алматы су» предупредили об отключении холодной воды. С 22:00 18 мая до 3:00 19 мая без воды останутся жилые дома и иные здания в микрорайонах Акжар, Тастыбулак и Таужолы. Жителей просят отнестись с понимание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.