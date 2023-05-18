— Путём подачи заявки от имени крестьянского хозяйства он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, он незаконно получил кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага» на приобретение 600 голов крупного рогатого скота, — говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании в отношении депутата районного маслихата Актюбинской области по факту мошенничества, совершённого в крупном размере.Общая сумма ущерба составляет 457 миллионов тенге. Народный избранник задержан и находится под стражей.