— Данный факт зарегистрирован в книге учёта информации, вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Илийского района. Департамент уголовно-исполнительной системы проводит служебное расследование, по результатам которого должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении пресс-службы ДУИС Алматинской и Жетысуской областей.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Осуждённая, отбывающая наказание в колонии №10 в селе Жаугашты, 12 мая совершила побег. Её задержали на прилегающей к учреждению территории.Иную информацию не разглашают.