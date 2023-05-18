Также депутат мажилиса Абзал Куспан возмутился тем, что ЗКО при распределении республиканского бюджета чаще остаётся обделённой, передаёт портал «Мой ГОРОД». Десять многоэтажек остались без газа в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 мая во время заседания мажилиса депутат от ЗКО Абзал Куспан обратился к премьер-министру Алихану Смаилову и министру нацэкономики Алибеку Куантырову. По его словам, область переводит средства в республиканский бюджет на ряду с регионами-донорами. Однако, несмотря на это, при распределении трансфертов регион числится в списке аутсайдеров. И такая ситуация повторяется из года в год.
– К примеру, в 2022 году ЗКО в бюджет страны и национальный фонд перечислила один триллион 758 миллиардов 500 миллионов тенге, а в качестве трансферта получила всего 207,8 миллиарда тенге. Это противоречит распоряжению главы государства о справедливом распределении бюджетных средств. Токаев тогда подчеркнул, что некоторым регионам выделяются необоснованно завышенные деньги. Во время выборов в мажилис был утверждён бюджет республики на три года. Запросы ЗКО на финансирование местных социальных проектов и программ были удовлетворены на 28%, и жители региона как обычно останутся без того, что им положено. Между тем южные области, сидящие на дотации, получили трансферты в размере 130%. Из-за несправедливого распределения трансферта страдают рядовые жители ЗКО, — возмутился Абзал Куспан.
Мажилисмен также подчеркнул, что состояние автомобильных дорог ЗКО является наихудшими в республике, а изношенность электросетей составила 82%. Семь проектов по освещению областного центра так и не получили одобрения со стороны правительства. А ещё, по словам депутата, самые некачественные школы также находятся в ЗКО. 53% зданий школ были построены до 1980 года.
– В 21 веке стыдно говорить, что в ЗКО есть школы, которые размещены в деревянных зданиях. Хотя западноказахстанские школьники в числе лидеров по качеству знаний. Возмущает тот факт, что несмотря на то, что в ЗКО добывается природный газ, жители вынуждены платить за него дороже, чем соседние регионы. К примеру, жители Актюбинской области платят за один кубометр газа 10.51 тенге, жители Мангистауской области — 10.84 тенге, в Атырауской области — 5.27 тенге. Но жители ЗКО, по непонятным причинам, платят за тот же газ 16.78 тенге. Таких примеров очень много, — говорит Абзал Куспан.
В завершении своего выступления депутат предложил Алихану Смаилову выполнить поручение президента и пересмотреть механизмы формирования трансфертов, в регионы сделав их прозрачными, эффективными и справедливыми. Абзал Куспан попросил внести изменения в утвержденный бюджет на 2023-2025 годы, а также снизить стоимость газа для жителей ЗКО либо субсидировать расходы жителей региона с республиканского бюджета.