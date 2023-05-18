Жители ЗКО платят за газ в три раза дороже соседей из Атырау
Также депутат мажилиса Абзал Куспан возмутился тем, что ЗКО при распределении республиканского бюджета чаще остаётся обделённой, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
15 мая во время заседания мажилиса депутат от ЗКО Абзал Куспан обратился к премьер-министру Алихану Смаилову и министру нацэкономики Алибеку Куантырову. По его словам, область переводит средства в республиканский бюджет на ряду с регионами-донорами. Однако, несмотря на это, при распределении трансфертов регион числится в списке аутсайдеров. И такая ситуация повторяется из года в год.
– К примеру, в 2022 году ЗКО в бюджет страны и национальный фонд перечислила один триллион 758 миллиардов 500 миллионов тенге, а в качестве трансферта получила всего 207,8 миллиарда тенге. Это противоречит распоряжению главы государства о справедливом распределении бюджетных средств. Токаев тогда подчеркнул, что некоторым регионам выделяются необоснованно завышенные деньги. Во время выборов в мажилис был утверждён бюджет республики на три года. Запросы ЗКО на финансирование местных социальных проектов и программ были удовлетворены на 28%, и жители региона как обычно останутся без того, что им положено. Между тем южные области, сидящие на дотации, получили трансферты в размере 130%. Из-за несправедливого распределения трансферта страдают рядовые жители ЗКО, — возмутился Абзал Куспан.
Мажилисмен также подчеркнул, что состояние автомобильных дорог ЗКО является наихудшими в республике, а изношенность электросетей составила 82%. Семь проектов по освещению областного центра так и не получили одобрения со стороны правительства. А ещё, по словам депутата, самые некачественные школы также находятся в ЗКО. 53% зданий школ были построены до 1980 года.
– В 21 веке стыдно говорить, что в ЗКО есть школы, которые размещены в деревянных зданиях. Хотя западноказахстанские школьники в числе лидеров по качеству знаний. Возмущает тот факт, что несмотря на то, что в ЗКО добывается природный газ, жители вынуждены платить за него дороже, чем соседние регионы. К примеру, жители Актюбинской области платят за один кубометр газа 10.51 тенге, жители Мангистауской области — 10.84 тенге, в Атырауской области — 5.27 тенге. Но жители ЗКО, по непонятным причинам, платят за тот же газ 16.78 тенге. Таких примеров очень много, — говорит Абзал Куспан.
В завершении своего выступления депутат предложил Алихану Смаилову выполнить поручение президента и пересмотреть механизмы формирования трансфертов, в регионы сделав их прозрачными, эффективными и справедливыми.
Абзал Куспан попросил внести изменения в утвержденный бюджет на 2023-2025 годы, а также снизить стоимость газа для жителей ЗКО либо субсидировать расходы жителей региона с республиканского бюджета.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!