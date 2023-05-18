Иллюстративное фото из архива «МГ» Об этом сообщил аким Алматы на встрече с жителями Алмалинского района. В июне планируют начать пробивку дороги с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова. Также, по его словам, с начала года для обеспечения шаговой доступности установили четыре новых остановки по улицам Брусиловского и Байтурсынова. А до конца года планируют установить ещё четыре по улицам Муканова, Байзакова, Тлендиева и Панфилова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.