Жители Аксая могут предложить свои идеи по улучшению города
Выбранные проекты реализуют за счёт бюджетных средств, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
По информации акимата Бурлинского района, 19 мая стартует приём предложений в рамках программы «Бюджет народного участия». Согласно проекту, жители города предлагают свои идеи по улучшению. Далее все предложения выносятся на сайт акимата для голосования и победившие проекты реализуются акиматом за счёт бюджета.
По условиям программы предложения должны касаться одного из 10 пунктов:
озеленение территории;
обустройство тротуаров;
строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);
ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;
ликвидация свалок;
установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
обеспечение санитарии;
ремонт объектов спорта и культуры.
Экспертный совет проводит регулярный анализ проектных предложений.
Требования к проектным предложениям:
объект общего пользования;
актуальность для жителей соответствующих территорий.
Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:
не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);
не соответствуют приоритетам развития соответствующего населённого пункта;
ранее были реализованы аналогичные проекты в составных частях соответствующего населенного пункта.
Сбор предложений пройдёт с 19 мая по седьмого июня текущего финансового года на сайте акимата Бурлинского района. Или можно обратиться с предложениями в аппарат акимат Аксая по адресу: Абая 3/1, кабинет №220.
