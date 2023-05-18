Выбранные проекты реализуют за счёт бюджетных средств, передаёт портал «Мой ГОРОД». Мы не хотим митингов, но ведь надо что-то делать: о чём говорили на встрече акима Аксая с населением Фото из архива "МГ" По информации акимата Бурлинского района, 19 мая стартует приём предложений в рамках программы «Бюджет народного участия». Согласно проекту, жители города предлагают свои идеи по улучшению. Далее все предложения выносятся на сайт акимата для голосования и победившие проекты реализуются акиматом за счёт бюджета. По условиям программы предложения должны касаться одного из 10 пунктов:
  • озеленение территории;
  • обустройство тротуаров;
  • строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
  • создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты);
  • ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;
  • ликвидация свалок;
  • установка и ремонт беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования;
  • установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования;
  • обеспечение санитарии;
  • ремонт объектов спорта и культуры.
Экспертный совет проводит регулярный анализ проектных предложений. Требования к проектным предложениям:
  • объект общего пользования;
  • актуальность для жителей соответствующих территорий.
Не допускаются к голосованию проектные предложения, которые:
  • не являются целостными, а имеют фрагментарный характер (выполнение одного из элементов в будущем потребует реализации дополнительных элементов);
  • не соответствуют приоритетам развития соответствующего населённого пункта;
  • предусматривают реализацию предложений частного коммерческого характера;
  • ранее были реализованы аналогичные проекты в составных частях соответствующего населенного пункта.
Сбор предложений пройдёт с 19 мая по седьмого июня текущего финансового года на сайте акимата Бурлинского района. Или можно обратиться с предложениями в аппарат акимат Аксая по адресу: Абая 3/1, кабинет №220. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.