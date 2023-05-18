Необходимо легализовать — Досаев высказался о ситуации с муралом в центре Алматы
1 / 2
Сейчас составляются списки муралов в городе.
Фото: Омар Нурхайдаров
На встрече акима с жителями Алмалинского района одна из пришедших предложила акиму после инцидента с муралом барса создать независимую художественную экспертизу.
Ерболат Досаев ответил, что статус муралов будет определён в новом дизайн-коде Алматы.
— К сожалению, история с рекламой произошла в рамках ОСИ – представители подписали договор и получили дополнительные полтора-два миллиона тенге, и на боковой стене компания разместила рекламу, сообщила — «она наша». И справедливо сообщила, потому что сегодня нет чётких правил, что можно делать с муралами, — пояснил аким.
Он отметил, что часть существующих муралов признана художественными произведениями, а другие пока нет. Поэтому власти составляют их списки.
— Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью. Я с удовольствием в этом помогу, — заключил градоначальник.
История с муралом снежного барса
Снежного барса нарисовали на фасаде дома на улице Абылай хана в 2017 году, ко Дню города. Хищник является символом мегаполиса. Изображение нанесли художники арт-студии «Неоновый Шаман».
Активист Роман Панов 10 мая обратил внимание, что теперь на фасаде новый мурал — реклама газированного напитка. В управлении городского планирования и урбанистики тогда объяснили, что им по поступило уведомление от ТОО о размещении наружной рекламы, ведомство не имело законных оснований для отказа в регистрации, так как КСК и жители были не против.
14 мая компания (не на основном Instagram-аккаунте с десятками тысяч подписчиков, а на дублирующем, где всего 86 подписчиков) опубликовала . Они попросили прощение у художника мурала с барсом и обещали восстановить его на месте своей рекламы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!