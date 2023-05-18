Сейчас малыш находится в доме ребёнка, но мать хочет забрать его к себе, передаёт портал «Мой ГОРОД»
Фото Медета Медресова
Происшествие, которое потрясло весь Уральск, случилось 24 апреля. Тогда в мусорном баке нашли младенца
. Ребёнок выжил, а полицейские сразу установили
женщину, родившую и бросившую малыша. Позже о судьбе матери-кукушки высказались
в «Доме мамы», попросив не судить её строго.
Корреспонденты «МГ» нашли маму малыша и поговорили с ней.
25-летняя Айгуль (имя изменено по просьбе женщины — прим. автора)
— мать теперь уже четверых
детей. Женщина скрывала четвёртую беременность от родителей. По её словам, с мужем она развелась два года назад. В воспитании детей он ей не помогал, но платил алименты. Всё это время девушка жила вместе со своими родителями, которые обеспечивали её. Работать Айгуль не могла, ведь трое детей ещё маленькие. При этом, отметила она, бывшая свекровь оказывала постоянное давление и критиковала её воспитание детей.
— Когда узнала о своей четвёртой беременности, сразу сообщила парню, с которым встречалась. Он бросил трубку, а позже перезвонил и сказал, делай, что хочешь. Я боялась сказать родителям, знала, что будут кричать и ругаться. Знала только акушерка в поликлинике. Она говорила, что могу прийти на прерывание беременности, но я не решилась, — рассказала Айгуль.
По её словам, мыслей об убийстве малыша у неё не было. Когда начались схватки, родители и дети спали.
— Я попросила у хозяйки дома (семья живёт в арендуемом домике — прим. автора) разрешения помыться в бане. Дома ждала короткий интервал схваток. Как только роды начались, вернулась в баню. Сама родила и перерезала пуповину. Потом положила ребёнка в тазик и начала смывать кровь. Прежде, чем выйти и оставить ребёнка на улице, я думала, что мне делать. Это было около четырёх утра. Я была в неадекватном состоянии. Вроде бы соображаю, но как будто было помутнение, — вспоминает Айгуль.
Девушка говорит, что сожалеет о содеянном и хочет вернуть всех детей себе. После происшествия её старшие дети находятся с отцом, а младенец, которого она оставила в мусорном баке — в доме ребенка. Айгуль ездила к сыну в дом ребёнка, но её к нему не пустили, как и к остальным трём детям.
Сейчас женщина ждёт суда за преступление, которое она совершила. После этого органы опеки решат дальнейшую судьбу младенца.
