– Для того, чтобы вызволить собаку, нам пришлось обратно её вытаскивать через эту арматуру. Другого выхода у нас не было, болгарки нет и мы не подготовлены к подобным ситуациям. Бедняга потеряла очень много крови, пес очень ослаб и поэтому прокололи противошоковыми, кровоостанавливающими препаратами, обработали рану, с трудом поставили систему, не могли найти вену. По итогу пёсик пришёл в себя, слабый, лежит отдыхает. Кто-то получается поднял собаку и прямо насадил на арматуру. Не знаю, найдут этих уродов или нет, но знаю одно, будет лучше для нас обычных людей, чтоб их нашли как можно раньше. Потому как неизвестно, когда им взбредёт в голову и они решат переключить своё внимание на людей, — отметил Мамучар Карлович.Также волонтёр отметил, что собака адекватная и спокойная, а писать заявление в полицию у него физически нет времени. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
