С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на один трлн 98,9 млрд тенге. В ЗКО цыганка подменила 1,9 млн тенге на фальшивки в доме пенсионерки Иллюстративное фото из архива «МГ» По состоянию на первое мая, численность пенсионеров составляет 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Средний размер совокупной пенсии на первое мая составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 851 тенге, базовой пенсии – 37 835 тенге. В апреле средний размер совокупной пенсии составлял 120 798, то есть за месяц этот показатель упал на 112 тенге. Напомним, с первого января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 миллионов получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 триллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.