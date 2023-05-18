В городе ожидается гроза, дождь, град и сильный ветер. Проливные дожди ожидаются вечером 2 октября в Уральске 18 мая в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. По данным ДЧС Алматы, ожидается сильный дождь, град, гроза, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей не оставлять машины под деревьями. При шквалистом ветре рекомендуется:
  • ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещении;
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;
  • со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
