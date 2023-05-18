ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещении;

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери;

со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине;

нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

18 мая в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. По данным ДЧС Алматы, ожидается сильный дождь, град, гроза, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей не оставлять машины под деревьями. При шквалистом ветре рекомендуется: