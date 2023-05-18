— Я узнала, когда сосед позвонил мне, говорит, отправь внучку, я ей яблок положу. Тут она стала противиться, сказала, что не хочет идти. Вот тогда я и заподозрила неладное. Я была дома с двумя внучками одна, мужа не было. Я очень испугалась и не стала сразу предъявлять обвинение, думала, вдруг он что-то сделает. Потом сразу обратились в полицию, — рассказала бабушка пострадавшей.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В селе Коктобе-1 за развращение школьницы задержан 44-летний мужчина. С заявлением в полицию бабушка потерпевшей обратилась несколько дней назад. Тогда женщина сообщила, что сосед развращал её внучку с лета прошлого года. По словам родных, подозреваемый около 15 лет живет в доме напротив. У него двое несовершеннолетних детей.Сейчас девочка временно обучается на дому. С ней работают психологи. Родные школьницы считают, что мужчина угрожал ей расправой в случае отказа. Поэтому до этого времени она молчала. Узнав о случившемся, соседи потребовали, чтобы подозреваемый и его сожительница переехали из аула. Сейчас их дом выставлен на продажу. В полиции подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело. - Данный факт зарегистрирован в реестре районной полиции по части 4 статьи 121 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый взят под стражу, в порядке, установленном в законодательстве, — сообщил представитель областного ДП Ернар Сайдильдин. В настоящее время ведутся следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.