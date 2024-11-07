Многоэтажки с трещинами: в Актобе осудили подрядчиков

Также осудили двух представителей компании по техническому надзору, которые приняли эти дома. Их признали виновными в мошенничестве и ненадлежащем контроле и приговорили к пяти годам заключения.

В Актобе вынесли приговор по делу об аварийных домах, которые были построены по государственной программе «Нурлы жер». На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора.

Так, суд приговорил к шести годам тюрьмы руководителя строительной компании и субподрядчика за строительство некачественных многоэтажек. Дома, сданные в октябре 2019 года, быстро пришли в негодность — в их фундаментах появились трещины. Экспертиза признала здания аварийными и подлежащими сносу, 48 семей пришлось срочно переселить.

Также осудили двух представителей компании по техническому надзору, которые приняли эти дома. Их признали виновными в мошенничестве и ненадлежащем контроле и приговорили к 5 годам заключения.

Акимат, признанный потерпевшей стороной, потребовал вернуть 337 миллионов тенге в бюджет, ущерб возмещён полностью. Аварийные дома планируют снести.

Все 48 владельцев квартир признаны потерпевшими. Им сначала предоставили временное жилье, а позже выдали новые квартиры. Адвокаты осуждённых намерены обжаловать приговор.

Напомним, «Нұрлы жер» - это государственная программа жилищного – коммунального развития. В ней предусматривается градационная система доступности жилья в зависимости от доходов. Очередникам, по категории «социально-уязвимые слои населения» имеющие доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи, предоставляется арендное жилье без права выкупа.