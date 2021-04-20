Никита, живи. Автолюбители поддержали 4-летнего мальчика из ЗКО надписью из машин (видео)

Таким образом они решили поддержать Никиту Астафьева, у которого врачи диагностировали рак четвертой степени, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео необычного флешмоба. Жители Шынгырлауского и Бурлинского района соорудили из машин надпись "Никита живи". Акция была организована в поддержку 4-летнего Никиты Астафьева, у которого диагностирован рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. – Мы хотим обратиться с просьбой о помощи маленькому Никите, которому всего 4 года. Мы организовали эстафету для сбора жизненно ва