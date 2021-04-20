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Социум От сердца к сердцу

Никита, живи. Автолюбители поддержали 4-летнего мальчика из ЗКО надписью из машин (видео)

Таким образом они решили поддержать Никиту Астафьева, у которого врачи диагностировали рак четвертой степени, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео необычного флешмоба. Жители Шынгырлауского и Бурлинского района соорудили из машин надпись "Никита живи". Акция была организована в поддержку 4-летнего Никиты Астафьева, у которого диагностирован рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. – Мы хотим обратиться с просьбой о помощи маленькому Никите, которому всего 4 года. Мы организовали эстафету для сбора жизненно ва
Арайлым Усербаева
Никита, живи. Автолюбители поддержали 4-летнего мальчика из ЗКО надписью из машин (видео)
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
Таким образом они решили поддержать Никиту Астафьева, у которого врачи диагностировали рак четвертой степени, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Надпись из машин &quot;Никита живи&quot; соорудили жители районов ЗКО
Надпись из машин &quot;Никита живи&quot; соорудили жители районов ЗКО
Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео необычного флешмоба. Жители Шынгырлауского и Бурлинского района соорудили из машин надпись "Никита живи". Акция была организована в поддержку 4-летнего Никиты Астафьева, у которого диагностирован рак четвертой степени и нейробластома забрюшного пространства. – Мы хотим обратиться с просьбой о помощи маленькому Никите, которому всего 4 года. Мы организовали эстафету для сбора жизненно важных денежных средств на лечение маленькому Никите в Турции. В этот священный месяц Рамадан мы надеемся, что каждый неравнодушный  гражданин Казахстана внесет пожертвование и тем самым поможет Никите выжить, - рассказали организаторы. Отец мальчика Сергей Астафьев говорит, что на дальнейшее лечение сына необходима баснословная сумма в 156 миллионов тенге, которых у семьи нет. – С помощью неравнодушных граждан нам удалось собрать около 45 миллионов тенге, не хватает еще 110 миллионов. Для того, чтобы начать иммунотерапию нам необходимо внести хотя бы 50% от стоимости лечения. Благодарю всех и каждого, кто нам помогает и поддерживает. Сын держится молодцом и верит в скорое выздоровление. Скоро у него день рождения, исполнится 5 лет. Мы верим, что все будет хорошо. Прошу всех неравнодушных граждан поддержать нас и помочь нам собрать эту сумму, - говорит мужчина. Напомним, 5-летний Никита Астафьев сейчас находится с мамой на лечении в Турции. Мальчик заболел несколько лет назад, ему выставили диагноз - рак 4 степени, нейробластома забрюшного пространства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ребенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиотерапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая стоит 150 миллионов. Также Сергей рассказал, что после химиотерапии, которую ребенок прошел в Турции, опухоль практически исчезла. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705 AKUxzUN4w5Q Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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