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Происшествия

Ночные налеты в Уральске: 30-летний житель обносил городские магазины

Его вычислили полицейские.
Кристина Кобина
Ночные налеты в Уральске: 30-летний житель обносил городские магазины
Стопкадр из видео предоставленное ДП ЗКО

В Уральске обокрали два магазина. По данным департамента полиции ЗКО, мужчина забирался в торговые точки по ночам и выносил все, что попадалось под руку: велосипед, снаряжение для туризма и другие вещи. Общий ущерб составил более 470 тысяч тенге. 

Полицейские вычислили вора - им оказался 30-летний местный житель.

- Чуть позже оперативники из Бурлинского района выяснили, что на счету задержанного есть и третье преступление. В городе Аксай он вскрыл торговый киоск и забрал из кассы деньги. Мужчину поймали, часть украденного у него уже забрали. Сейчас идет расследование, - пояснили в ведомстве.

Полиция просит горожан быть внимательнее и лучше следить за своим имуществом. Если вы заметили что-то подозрительное или стали свидетелем преступления, сразу звоните на 102.

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