Ночные прогулки дорого обошлись: 1500 родителей в Казахстане оштрафовали за детей

В ходе трехдневных рейдов, направленных на борьбу с подростковой преступностью, в отделения полиции было доставлено 2400 несовершеннолетних.

Масштабная профилактическая кампания, прошедшая с 1 по 3 июля в ряде регионов Казахстана, выявила серьезные проблемы с детской безопасностью. В ходе трехдневных рейдов, направленных на борьбу с подростковой преступностью, в отделения полиции было доставлено 2400 несовершеннолетних.

Как уточнили в МВД, значительная часть доставленных - 1500 человек - уже успели совершить различные правонарушения, тогда как остальные дети находились в общественных местах без присмотра взрослых. В поле зрения правоохранителей попали Алматы, Шымкент, а также ряд областей, включая Алматинскую, Жамбылскую, Мангистаускую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Абайскую, Улытаускую и Кызылординскую.

Последствия для родителей оказались ощутимыми: 257 человек привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание, что влечет за собой штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге). Еще 1500 родителей наказали за то, что их дети в ночное время бесконтрольно находились на улицах или в увеселительных заведениях.

В министерстве подчеркивают, что подобные меры - вынужденная необходимость, и призывают семьи к более бдительному отношению в период каникул: