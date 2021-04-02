Норковую шубу стоимостью 800 тысяч тенге украли в Актюбинской области

Шуба была украдена на поминках 27 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта s.om1.ru В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что полицейские выяснили, что во время преступления в доме были поминки. Один из гостей достал из шкафа норковую шубу стоимостью 800 тысяч тенге и незаметно скрылся. Полицейскими злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 33-летний мужчина. В настоящее время шуба возвращена владельцу. Начато досудебное расследование по статье 188 ч.1 «Кража». Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Мы дорожи