Новая ферма появится в Бурлинском районе

Ферма рассчитана на 600 голов скота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Бурлинского района Миржан Сатканов рассказал, что строительством молочно-товарной фермы на 600 голов занимается КХ «Аманат». Во время строительных работ трудоустроено порядка 15 человек, после завершения строительства трудоустроятся свыше 25 человек. Объем инвестиции 2,5 млрд тенге. Помимо этого, ТОО «Адал Арна Алматы» начало строительство асфальтобетонного завода. Проект внедрен в карту поддержки предпринимательства региона. Также ТОО «Аксай маркет» в с.Аралтал начало строи