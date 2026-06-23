Новое исследование: почему цифра в 10 000 шагов больше не работает для снижения веса

Европейские ученые опровергли популярное правило 10 000 шагов и назвали новую, более точную норму ходьбы, которая эффективно сжигает калории и защищает от повторного набора веса после диет.

Популярный миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день окончательно устарел. Новое масштабное исследование Европейской ассоциации по изучению ожирения доказало: для эффективного контроля веса человеку нужна другая, более скромная нагрузка, сообщает Euronews.

Выяснилось, что идеальная планка для тех, кто пытается зафиксировать результаты диеты, составляет 8 500 шагов в день. По статистике ученых, до 80% людей снова набирают вес в течение трех-пяти лет после похудения, а эта простая привычка помогает заблокировать обратный процесс.

Исследователи из Университета Модены и Реджо-Эмилии проанализировали данные четырех тысяч пациентов. Те участники, которые удерживали норму в районе 8,5 тысяч шагов, не просто сохранили результат, но и дополнительно сбросили около 4% массы тела (в среднем 4 кг). Медики подчеркивают: важно не бросать ходьбу сразу после окончания диеты, чтобы организм привык к новому весу.

Проблема давно вышла за рамки фитнеса: по прогнозам, к 2035 году треть населения планеты будет страдать от ожирения, которое на 70% увеличивает риск тяжелых инфекций. Поскольку глобальные медицинские программы ВОЗ пока проигрывают эту борьбу, обычная ежедневная ходьба становится для людей самым простым и бесплатным способом защитить здоровье.

