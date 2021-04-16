Нового заместителя акима города назначили в Уральске

Ерлан Ерсайынович родился в 1977 году в селе Ажибай Казталовского района. В 2002 году окончил ЗКГУ по специальности "Учитель казахского языка и литературы," в 2013 году Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности - экономика и бизнес. Трудовую деятельность начал в 1996 году учителем начальных классов средней школы имени Г.Мулдашева Жалпакталского района. В 1997-2001 годы - учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №41 города Уральск. С 2001 по 2004 годы – заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы №19 города Уральск. С 2004 по 2005 годы – методист воспитательной работы методического кабинета отдела образования города Уральск. 2005 год – исполняющий обязанности главного специалиста отдела образования и спорта города Уральск. С 2005 по 2006 годы – главный специалист отдела образования и спорта города Уральск. С 2006 по 2007 годы – главный специалист отдела организационной, контрольной и кадровой работы аппарата акима города Уральск. С 2007 по 2008 годы – ответственный секретарь – главный специалист по делам несовершеннолетних аппарата акима города Уральск. 2008-2012 годы – главный специалист отдела организационно-контрольной, кадровой работы и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима города Уральска. С 2012 по 2013 годы – директор Государственного учреждения «Центр занятости» отдела занятости и социальных программ акимата города Уральска. В 2013 году – исполняющий обязанности руководителя отдела организационно-контрольных работ и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима города Уральска – заместитель руководителя аппарата акима города. С 2013 по 2015 годы – руководитель отдела организационно – контрольных работ и мониторинга оказания государственных услуг аппарата акима города Уральска-заместитель руководителя аппарата акима города. С 2015 по 2017 годы – руководитель отдела земельных отношений города Уральск. 2017-2018 годы - руководитель отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области. 2018-2019 годы - руководитель отдела анализа и контроля аппарата акима Западно-Казахстанской области. С мая 2019 года по сегодняшний день работал руководителем отдела занятости и социальных программ города Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой акима города
Нового заместителя акима города назначили в Уральске
Им стал 44-летний Ерлан Галиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 апреля на должность заместителя акима города назначен Галиев Ерлан Ерсайынович. Он заменил на этом посту Бакытжана Нарымбетова, который в марте этого года занял должность заместителя акима области. Ерлан Галиев ранее занимал пост руководителя отдела занятости и социальных программ. Ерлан Ерсайынович родился в 1977 году в селе Ажибай Казталовского района. В 2002 году окончил ЗКГУ по специальности "Учитель казахского языка и литературы," в 2013 году Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальн