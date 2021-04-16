Нового заместителя акима города назначили в Уральске

Им стал 44-летний Ерлан Галиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 апреля на должность заместителя акима города назначен Галиев Ерлан Ерсайынович. Он заменил на этом посту Бакытжана Нарымбетова, который в марте этого года занял должность заместителя акима области. Ерлан Галиев ранее занимал пост руководителя отдела занятости и социальных программ. Ерлан Ерсайынович родился в 1977 году в селе Ажибай Казталовского района. В 2002 году окончил ЗКГУ по специальности "Учитель казахского языка и литературы," в 2013 году Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальн