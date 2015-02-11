Два года назад 11 февраля на сайте mgorod.kz появилась первая новость. За весь день эту новость посмотрели 30 человек - это мы сами кликали, не веря своим глазам, что у нас ЭТО получилось. А сегодня «Мой ГОРОД» - это источник оперативных новостей для тысяч людей. Новый 2015 год в "МГ". Даже в этот день не удалось собрать всех - остальные работали Новый 2015 год в "МГ". Даже в этот день не удалось собрать всех - остальные работали К двухлетию нашего сайта мы подготовили 11 фактов про нас. Мы оказались на зависть живучими. Тут бы надо сказать про командный дух, сплоченность коллектива и прочую ерунду с курсов развития, но мы на самом деле поднимались, потому что надо было выживать. У нас не бывает депрессий. Когда ты пашешь днем и ночью, тебе просто некогда думать о такой глупости. Мы притягиваем людей. Журналисты, несмотря на свою коммуникабельность, в большинстве своем крайне нелюдимы. Они могут общаться только по работе и разговаривать о работе. Тем не менее, вокруг нашей редакции всегда есть люди - хорошие такие, нормальные люди. Мы быстро учимся. Необходимость делать работу быстрее всех научила нас - газетных журналистов, привыкших писать новости полосами, - выжимать суть и быть эдакими многорукими спецами, которые и напишут, и снимут, и обработают, и повесят. В общем, мы растем. Еще быстрее учатся менеджеры по рекламе. К первым клиентам для сайта мы ходили с бумажными вырезками и рассказывали, какой у нас замечательный сайт. Сейчас им палец в рот не клади - руку откусят. Вы когда-нибудь вешали новость на сайт с телефона в три часа ночи спросонья? Мы это тоже умеем. Только потом некоторые нехорошие товарищи тырят у нас материалы  и не ссылаются. Несмотря на весь наш коллективный трудоголизм, мы ленивые. Да-да, иногда мы просто ленимся и сознательно пропускаем новости (не бог весть какая сенсация, конечно, но можно было бы написать). А иногда мы работаем через народный «ёптваймайт». Помогает. Мы арендуем помещение в центре города, все 25 человек сидим в одной комнате, и даже у директора нет своего кабинета. И никто не жалуется, по крайней мере, открыто ))). У нас работают странные люди. Рядом с журналистами, которые вечно говорят о политике, работает чувак, который даже не знает, кто у нас премьер-министр. Ему просто неинтересно - он делает свои флэши и совершенно счастлив. Наша популярность нас пугает. Мы нажили себе кучу врагов, которые спят и видят, скорее всего, что мы сдохнем не сегодня так завтра. Нас это подстегивает. Мы страшно гордые. Нищие, но гордые. Нам иногда так нравятся эти два качества, что мы их подолгу в себе взращиваем, холим и лелеем. Спасибо всем, кто нас читает! С днем рождения, ребята!