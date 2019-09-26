Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Акжайыкском районе функционируют 45 общеобразовательных школ, одна музыкальная школа, центры детского творчества, туризма и экологии и пять пришкольных интернатов. По словам акима Акжайыкского района Калияра Айтмухамбетова, в образовательных учреждениях работаю более тысячи педагогов. – В 2018 году на работу были приняты 45 учителей, в 2019 году - девять. Однако у нас существует дефицит педагогических кадров. Сейчас наши школы нуждаются в 30 учителях. В 2017 году школа в районном центре была признана аварийной, и сейчас вместо неё ведется строительство новой школы на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест. В новом здании предусмотрены все условия для педагогов и учеников. Общая стоимость строительства составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге. По плану мы должны сдать в эксплуатацию в следующем году, - рассказал аким района. Кроме этого, в районе по принципу ГЧП ведется строительство нового инсультного центра, на который выделен порядка 300 млн тенге. – На эти средства были закуплены компьютерный томограф и все необходимое оборудование для отделения реанимации, который будет функционировать при инсультом центре. В скором времени центр распахнет свои двери для всех жителей южных районов нашей области. Своевременную медицинскую помощь смогут получить люди, страдающие сердечными заболеваниями и страдающие артериальным давлением. - добавил Калияр Айтмухамбетов. Всего в Акжайыкском районе функционируют одна поликлиника, одна районная и одна сельская больница, 11 врачебных амбулаторий, четыре фельдшерско-акушерских пунктов, 29 медицинских пунктов. – Сейчас в наши лечебные учреждения требуются 10 специалистов. В связи с этим мы регулярно участвуем в ярмарках вакансий, которые проходят в городах Актобе, Алматы, Нур-Султан и Уральск, - добавил аким Акжайыкского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.