Новую школу в поселке Зачаганск сдадут позже намеченного срока

Строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новая школа рассчитана на 900 мест. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода. Как рассказал и. о. руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ, сейчас строители ведут работы по внутренней и внешней отделке стен. - Подрядная организация ТОО "СВ+" начала строительство школы в октябре 2016 года. Срок стро