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Социум

Новую школу в поселке Зачаганск сдадут позже намеченного срока

Строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Новая школа рассчитана на 900 мест. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода. Как рассказал и. о. руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ, сейчас строители ведут работы по внутренней и внешней отделке стен. - Подрядная организация ТОО "СВ+" начала строительство школы в октябре 2016 года. Срок стро
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Новую школу в поселке Зачаганск сдадут позже намеченного срока
Строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Новая школа рассчитана на 900 мест. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода. Как рассказал и. о. руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ, сейчас строители ведут работы по внутренней и внешней отделке стен. - Подрядная организация ТОО "СВ+" начала строительство школы в октябре 2016 года. Срок строительства в договоре - 11 месяцев. Мы планировали сдать школу в декабре 2017 года, однако работы не были завершены и теперь открытие состоится во втором квартале 2018 года, - пояснил Алибек АНТАЗИЕВ. Стоимость объекта составила 1,7 млрд тенге. Стоит отметить, что руководитель строительной компании ТОО "СВ+" Сабит УТЕБАЛИЕВ находится под следствием, однако срыв сроков сдачи объекта управление строительства никак не связывает с данным фактом. Но и другой точной причины в управлении не назвали. В 2018 году в ЗКО уже открылась школа в поселке Деркул на 600 мест и планируется строительство школы в поселке Дариьнск Зеленовского района на 300 мест с интернатом на 100 мест.    
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