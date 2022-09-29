Специалисты ведут работы по нейтрализации угроз. На качество интернета пожаловались сельчане в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" С вечера 28 сентября казахстанцы вновь жаловались на перебои с интернетом. У некоторых просто медленно открывались страницы в браузерах, другие сообщали о том, что не загружались лента в Insstagram и чаты в Telegram. В «Государственной технической службе» сообщили, что утром 29 сентября вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет.
- Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны. На данный момент техническими специалистами АО «ГТС» ведутся работы по нейтрализации угроз, - говорится в
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28 сентября «ГТС» сообщала, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета. Напомним, уже около недели казахстанцы сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Также ряд СМИ заявил о DoS-атаках (хакерская атака на систему, чтобы довести её до отказа). 28 сентября Международный аэропорт Алматы с 3:55 до 8:30 регистрировал пассажиров вручную, так как произошёл сбой в сети интернет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.