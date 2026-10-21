Новые правила для госслужащих: в судах ЗКО обсудили изменения в законе

В суде ЗКО прошёл совместный семинар с областным Департаментом Агентства по делам государственной службы (ДАГС). Главными темами встречи стали соблюдение служебной этики, профилактика коррупции и ключевые законодательные новшества.

В семинаре участвовали руководитель Департамента Судебной администрации по ЗКО Айдар Тыныбаев, его заместители, руководители отделов, сотрудники судов региона, а также руководитель областного ДАГС и председатель Совета по этике Мурат Байсалов.

Открывая встречу, Айдар Тыныбаев подчеркнул, что подобные мероприятия помогают повысить правовую грамотность специалистов судебной системы и укрепить дисциплину. Отдельный акцент он сделал на предупреждении коррупционных рисков и строгом соблюдении принципов справедливости, законности и ответственности на рабочем месте.

Руководитель ДАГС Мурат Байсалов подробнее остановился на поправках в Закон РК "О государственной службе", которые вступили в силу с 1 июля 2026 года. Он разъяснил госслужащим практические аспекты применения обновлённого законодательства и ответил на вопросы участников.

В завершение семинара сотрудники судов и представители Агентства обменялись мнениями по вопросам соблюдения служебной этики и формирования антикоррупционной культуры.