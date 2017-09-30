Об этом стало известно на встрече родителей школьников и представителей министерства образования и науки РК, которая прошла в Уральске, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

29 сентября в средней образовательной школе №7 в Уральске прошла встреча представителей министерства образования РК с учителями и родителями, которые возмущены появлением в учебной программе нового учебника русского языка за 7 класс. Родители считают, что программа в этом учебнике не сможет научить их детей грамотному писанию, с такой методикой обучения ученики могут вскоре «отупеть».

Между тем, по словам советника министра образования и науки РК Майраш ТАКЕНОВОЙ, на данные изменения учебников 7 класса по русскому языку повлиял фактор времени.

- Я являюсь не только советником, но и бабушкой. Мой внук не так давно пошел в школу. И мы учимся по учебникам с обновленным содержанием. Вот когда начались занятия, я скажу откровенно, я хваталась за голову и думала, как же он сможет учиться по учебникам, в которых ничего не понятно. Но через месяц мой внук стал читать слова не по слогам, а сразу блоками. И тогда я поняла, что это новая методика, которая идет в ногу со временем. И там настолько все рассчитано, что, думаю, никому не стоит волноваться, а только лишь довериться министерству образования по поводу разработки новой программы обучения, - рассказала Майраш ТАКЕНОВОЙ.

Как рассказала директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан КАРИНОВА, еще в прошлом году в нашей стране начался процесс обновления содержания образования.

- Нынешнее образование идет на пути к функциональным знаниям. До сих пор мы давали нашим детям большой багаж знаний, сейчас образование направлено на то, чтобы этот багаж знаний каждый ученик смог использовать в жизненной практике, - отметила Шолпан КАРИНОВА.

Между тем, по поводу обновленного содержания учебников высказалась директор центра образовательных программ ФОО «Назарбаев интеллектуальная школа» Жанар АБДИЛЬДИНА.

- Что касается содержания образования, передача готовой обработанной информации просто не интересна нашим детям, не актуальна и не воспринимается. Сейчас дети совсем другие, и как бы мы не хотели, мы находимся в глобальном мире, где видны все тенденции развития других стран. На сегодняшний день очень важно считаться с мнением ребенка. То есть должно присутствовать субъектное отношение в образовательном процессе. Все цели обучения в первую очередь по новой программе практикоориентированы, - рассказала Жанар АБДИЛЬДИНА.

Директор центра образовательных программ призвала родителей, которые бурно и негативно обсуждают учебники в социальных сетях, быть патриотами своей страны.

- Это не красит тех людей, которые выплескивают свое негодование в социальных сетях по поводу обновленного содержания учебников, - отметила Жанар АБДИЛЬДИНА.

Однако свое недовольство встревоженные родители выразили не только в социальных сетях, но и на собрании с представителями министерства.

- Мы хотим, чтобы вернули учебники 2015 года по русскому языку, а обучение по новым учебникам велись на факультативных часах. Нам не нравится такой подход, где в учебниках есть диалоги с приведенными примерами обзывательных слов. Дети от этого не будут научены хорошим манерам. Потом очень много сленговых слов, ну так давайте назовем этом учебник по-другому, сленговым. И еще один огромнейший минус - это задания полностью связаны с доступом в интернет. Не все родители подпускают своих детей к интернету, так как боятся, что они могут увидеть лишнее на рекламных сайтах. Так если вы разработали такой учебник, тогда создайте определенные странички, на которых ученик будет заниматься. Более того, в наше время наличие интернета - дорогостоящее удовольствие, которое не все могут себе позволить, - высказались родители.

Учитель русского языка «Назарбаев интеллектуальная школа» физико-математического направления г. Алматы Галина ВАСЮК отметила, что из года в год грамотность детей падает.

- Я считаю, что традиционная школа мало чему поможет в наше время, а вот новая программа позволит сделать учеников более грамотными. Она нацелена на то, чтобы развивать зрительную и механическую память. От того, что мы учим правила и изучаем пунктуацию, мало что меняется. Есть дети с природной грамотностью и дети, которые много читают, но от того, что мы их заставляем учить постоянно новые правила, никто не стал счастливее или грамотнее, - пояснила Галина ВАСЮК.

Впрочем, заведующая кафедрой в ЗКГУ им М. Утемисова Римма ЛАТЫПОВА, считает - для того, чтобы дети смогли поступить в зарубежные вузы и получить в дальнейшем лучшее образование, необходимо нанимать репетиторов для занятий.

Директор республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль КАРИМОВА пояснила, что авторы готовы пересмотреть и доработать учебники.

- Доработка новых учебников будет длиться до марта 2018 года, и все предложения и замечания будут пересмотрены, - пояснила Бейбиткуль КАРИМОВА.