Иллюстративное фото из архива "МГ" Об изменениях в порядке пенсионных выплат сообщил пресс-центр АО "ЕНПФ". Если сейчас пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, то, начиная с 1 января 2018 года, пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно, говорится в сообщении. Как пояснили в ЕНПФ, эта норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счёт бюджетных средств и за счёт накопительной пенсии. Другими словами, вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из ЕНПФ за счёт пенсионных накоплений. "В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь уже только от самого вкладчика зависит, каков будет размер его ежемесячных выплат. Таким образом, для тех, кто сегодня трудится, очень важным становится вопрос обязательных пенсионных отчислений", – отметили в фонде. В ЕНПФ подчеркнули, что периодичность пенсионных выплат, производимых на ежемесячной основе, соответствует международным стандартам. При этом получить пенсионные накопления единовременно смогут только те, у кого общая сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (374 940 тенге).