Фото из архива "МГ« В целом, так называемые номера повышенного спроса стали официально продавать еще три года назад. Ежегодно с увеличением месячного расчетного показателя (МРП) цена на «блатные» номера тоже растет. А минувшим летом перечень государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ), за выдачу которых предусмотрен повышенный размер государственной пошлины, был расширен. По словам начальника регистрационно-экзаменационного отдела УАП ДВД Атырауской области Марата Калибекова, в июле был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения». Законом внесены и соответствующие поправки в Налоговый кодекс относительно продажи госномеров повышенного спроса. Прейскурант на такие номера указан на стенде в регистрационном отделе наряду с «бегущей строкой» в зале ожидания. Так, например, желающим приобрести ГРНЗ с цифровым обозначением от 001 до 009, а также популярные три семерки, придется раскошелиться на 517,3 тысячи тенге. Номера с цифровым обозначением от 100 до 900, а также от 111-999 обойдутся несколько дешевле — «всего» в 310,8 тысячи тенге. Стоит отметить, что с 1 января 2018 года станут продавать и «блатные» буквенные обозначения. В частности, номерами повышенного спроса теперь будут считаться ГРНЗ с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090 и 707 с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т. д.). За их выдачу будет взиматься пошлина 5 700 % от МРП. За номера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями — 19 400 % от МРП. За номера от 001 до 009 и 777 с одинаковыми буквенными обозначениями — 22 800 % от МРП.