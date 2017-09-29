Сегодня, 29 сентября, в областной больнице Актобе гость из США провел операцию 41-летнему мужчине, пострадавшему в ДТП три недели назад. - У пациента был перелом вертлужной впадины в тазобедренном суставе. Мы открыли место перелома, почистили все края кости и поставили на место. Кость закрепили временными спицами, а затем поставили пластинку. Если при таком виде перелома вертлужная впадина не фиксирует кость, то это приводит к артрозу и разрушению сустава, - пояснил Джолдас КУЛЬЖАНОВ. По словам профессора, реабилитация пациента начнется уже завтра. Пациента поставят на костыли и постепенно будут увеличивать нагрузку. Разрабатывать сустав необходимо сразу для того, чтобы сохранить гладкую поверхность. - Ранее пациенту было проведено вправление кости и растяжка, чтобы разгрузить сустав. Операция продлилась около двух часов, - отметил Кульжанов. Стоит отметить, что профессор сам родом из Актобе и уже 23 года работает в США. Джолдас КУЛЬЖАНОВ рассказал, что несмотря на то, что долгое время живет в Америке, все равно скучает по своей родине и всегда с радостью приезжает и проводит мастер-классы для своих молодых коллег в Актобе.