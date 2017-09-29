Иллюстративное фото из архива "МГ" Однако, в АО "Жайыктеплоэнерго" пояснили, что тепло подадут только в те дома, где есть паспорт готовности. - В связи с понижением температуры воздуха и согласно постановлению акима г. Уральск от 29 сентября АО "Жайыктеплоэнерго" ставит в известность всех жителей города о начале отопительного сезона 2017-2018 г. Подача в жилые дома и на предприятия будет осуществляться только лишь при наличии паспорта готовности и отсутствии задолженности, - сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго". Как выяснилось, отопление включат раньше времени, потому что вот уже три дня среднесуточная температура воздуха составляет менее 10 градусов тепла.