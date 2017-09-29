Как рассказала хозяйка дома 65-летняя Татьяна ТРУШКИНА, в доме по ул. Маметовой, 35 она прожила около 12 лет. Дом представляет из себя одну небольшую комнату, в которой нет даже окна. Пенсионерка рассказывает, что старший внук - инвалид, ему постоянно требуются операции и лечение. Для этого они все время берут кредиты, чтобы с ними расплачиваться, ее дочь вынуждена работать вахтами в Актау, а она занимается воспитанием внуков. - Этот маленький и ветхий домик мы купили уже давно. Я живу тут со своей дочерью Антониной и двумя внуками 9-летним Даниилом и 14-летним Виктором. Моя дочь работает вахтовым методом в Актау. Старший внук - инвалид, у него полиомиелит и паралитическая косолапость. Ему необходимо постоянно проходить лечение, а также операции на ноги. Вот так и получилось, что с ними живу я, - рассказала Татьяна Владимировна. По словам женщины, в тот день, 28 сентября, она с внуками решила переночевать в летней кухне, так как там, как ей показалось, теплее (кухня отапливается - прим. автора). - Мы легли спать. С вечера я проверила выключены ли электроприборы, и закрыла дом. В пять утра встала, чтобы собирать внуков в школу. Пошла за формой в дом, открыла двери и увидела, как горит кровать, тумба и вещи. В этой комнате нет даже окна. Думаю, там замкнула проводка. Так как у нас не проведено водоснабжение, у меня всегда большие запасы воды. Вот этой водой я и погасила пламя сама. Потом еще раза три бегала на колонку за водой, - пояснила бабушка. У детей сгорели все учебники и школьные принадлежности, вещи и компьютер. Однако, по заверениям Татьяны Владимировны, сразу же помощь им оказала администрация школы, в которой учатся мальчики. - Хотела выразить огромную благодарность администрации школы №3 за то, что они оказали нам материальную помощь и уже вечером завезли все необходимое к школе. Младший внук остался ночевать у одноклассника, а старшего забрала к себе на время золовка. Но я бы хотела обратиться за помощью к людям, нам не под силу сделать ремонт. Мы не так давно брали кредит на проведение операции Виктору. А жить где-то надо. Нам просто нужно немного помочь с ремонтом в доме. Я буду благодарна любой помощи, - плача говорит пенсионерка.