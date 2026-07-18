Новый складской комплекс в Алматинской области создаст более 1 тыс. рабочих мест

В Алматинской области введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшего в Центральной Азии монокомплекса класса А.

В Алматинской области введена в эксплуатацию первая очередь крупнейшего в Центральной Азии монокомплекса класса А. Компания Mercury Logistics открыла первую очередь складского комплекса общей площадью 44,5 тыс. кв. м. После завершения строительства всех шести очередей здесь будет создано более тысячи рабочих мест, а сам объект станет одним из крупнейших логистических центров региона.

В церемонии открытия приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, генеральный директор Mercury Solution Нурмат Суеркулов, представители Halyk Bank, Евразийского банка развития и государственных органов.

На первом этапе комплекс располагает 44 тыс. паллетоместами, зонами сухого хранения, современными холодильными и морозильными камерами, а также инфраструктурой для приемки и отгрузки товаров. Сейчас на объекте создано 135 рабочих мест, однако после полного ввода комплекса в эксплуатацию их количество превысит тысячу.

Проект предусматривает строительство шести складских блоков. Первые два уже введены в эксплуатацию, а в рамках четвертой очереди к комплексу планируется подвести собственный железнодорожный тупик с контейнерной площадкой, что позволит расширить возможности мультимодальных перевозок.

Генеральный директор Mercury Solution Нурмат Суеркулов отметил, что компания делает ставку не на сдачу складских площадей в аренду, а на предоставление полного комплекса логистических услуг.

- Сегодня введена в эксплуатацию первая очередь складского комплекса Mercury Logistic - логистического комплекса полного цикла. Мы не сдаем квадратные метры в аренду. Мы занимаемся полным циклом логистики. Привозим со всего мира, проводим таможенную очистку, храним, распространяем. Такие логистические кластеры, как тот, что открывается сегодня, должны дать значительный импульс развитию экономики региона и республики в целом, - сказал Нурмат Суеркулов.

По его словам, Mercury Logistics является частью технологической экосистемы Mercury, которая объединяет цифровую торговую платформу и логистическую инфраструктуру.

- Мы - технологическая экосистема. Помимо Mercury Logistic она включает в себя проект Mercury X - это маркетплейс китайских товаров, созданный совместно с Halyk и Alibaba. Заказывать товары самых популярных категорий предприниматели могут в Onlinebank Halyk. Тогда как все ключевые этапы поставки, то есть выкуп, логистику, таможенное оформление, а также полный пакет сертификатов и документов для использования или перепродажи товара на территории Казахстана, берет на себя Mercury X. Для бизнеса это означает снижение рисков и максимальное удобство при покупке товаров и оформлении документации, - отметил Суеркулов.

Компания рассчитывает завершить строительство комплекса к 2028 году.

- Что касается Mercury Logistic к 2028 году - это мультитемпературные склады, железнодорожный тупик с контейнерной площадкой, антипылевые полы, вентиляция, кондиционирование и автоматическая система пожаротушения. Но самое главное - это построенные процессы управления логистическими цепочками и высокий уровень автоматизации, - подчеркнул генеральный директор Mercury Solution.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев заявил, что подобные проекты укрепляют позиции региона как одного из ключевых логистических центров Центральной Азии.

- Алматинская область постепенно превращается в центральноазиатский логистический хаб. Яркий пример тому показывает сегодняшнее мероприятие. Открывается складской комплекс на территории в 50 гектаров. Он будет предоставлять весь комплекс услуг, в том числе и для международных компаний: доставка, хранение, распространение. Для этого созданы все необходимые условия, - сказал Марат Султангазиев.

Он также отметил, что активное развитие складской инфраструктуры соответствует мировым тенденциям.

- Складская инфраструктура растет семимильными шагами, и есть мнение, что рынок будет перегрет, некоторые относятся к таким темпами роста скептически, однако здесь важно сказать, что достаточно посмотреть на опыт других стран и мегаполисов, чтобы понять, что склады эволюционируют и в конечном итоге становятся индустриальными зонами, - отметил аким.

В рамках открытия участникам показали работу складской техники, стеллажных систем, холодильных и морозильных камер, а также зон приемки и отгрузки. Кроме того, Mercury Logistics и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве по реализации второй очереди проекта.

Mercury Logistics предоставляет услуги логистики полного цикла - от закупки товаров в Китае и таможенного оформления до хранения, распределения и доставки покупателям в Казахстане, России и других странах СНГ. Запуск нового комплекса позволит компании увеличить объемы обработки грузов и расширить возможности обслуживания международных и казахстанских клиентов.