Новый терминал аэропорта построят в Атырау

Строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта имени Х. Доспановой в Атырау переходит в практическую плоскость. Ход реализации масштабного проекта обсудили на совещании под председательством акима области Болата Акчулакова.

Согласно утвержденной дорожной карте, работы на объекте стартуют уже на днях: с 1 сентября начнется подготовка территории, а в третьей декаде ноября рабочие приступят к разработке котлована. Проект реализуют с интеграцией в действующую инфраструктуру воздушной гавани.

Особое внимание на встрече уделили инженерному обеспечению. Глава региона поручил профильным управлениям детально проработать вопрос энергоснабжения и до конца недели представить схему строительства новой подстанции.

- Все работы по коммуникациям - электричеству, водоснабжению и другим сетям - должны вестись параллельно со строительством терминала. Кроме того, необходимо предусмотреть современные системы пожаротушения и подземные резервуары для ливневых вод, которые в дальнейшем можно использовать для капельного орошения, - подчеркнул Болат Акчулаков.

Кроме того, аким области потребовал уделить особое внимание внешнему виду здания. Новый терминал должен стать узнаваемой визитной карточкой региона и гармонично вписаться в архитектурный облик города. Разработать уникальный дизайн поручено совместно с местными урбанистами.

Все конкретные предложения по архитектурной концепции и внешнему облику будущего терминала ответственные лица должны представить до конца недели.