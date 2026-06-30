Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Новый вид мошенничества с QR-кодами на улицах появился в Казахстане

Мы привыкли пользоваться QR-кодами каждый день, но мошенники тоже освоили эту технологию и теперь используют ее для обмана.
Кристина Кобина
Новый вид мошенничества с QR-кодами на улицах появился в Казахстане
Фото с Telegram-канала Police.kz

Перед тем как отсканировать QR-код на остановке, в подъезде или на рекламном щите, присмотритесь к нему. Мошенники часто наклеивают свои фальшивые коды прямо поверх настоящих, чтобы увести вас на опасные сайты. Обычно они пытаются украсть личные данные или пароли и реквизиты карт. Часто люди думают, что оплачивают парковку или коммуналку, а на самом деле добровольно переводят деньги преступникам. Об этом сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ. 

Как распознать уловку?

Вас должно насторожить, если:

  • QR-код наклеен поверх другого объявления или плаката;
  • сама листовка выглядит небрежно и неофициально;
  • вас торопят фразами в духе: "Получите подарок прямо сейчас!", "Только сегодня!", "Срочно отсканируйте!";
  • на плакате нет названия компании и контактов для связи.

Как защитить свои деньги:

  • Не сканируйте случайные коды из любопытства;
  • Перейдя по ссылке, внимательно проверьте адрес сайта в строке браузера;
  • Никогда не вводите на сомнительных сайтах личные данные, номера карт или SMS-коды;
  • Не скачивайте по таким ссылкам незнакомые приложения и тем более не давайте им доступ к телефону;
  • Перед оплатой убедитесь, что деньги уходят реальной и официальной компании.

Важно: Если вы все-таки отсканировали такой код и ввели свои данные, сразу же звоните в банк и блокируйте карту!

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article