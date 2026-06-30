Новый вид мошенничества с QR-кодами на улицах появился в Казахстане

Перед тем как отсканировать QR-код на остановке, в подъезде или на рекламном щите, присмотритесь к нему. Мошенники часто наклеивают свои фальшивые коды прямо поверх настоящих, чтобы увести вас на опасные сайты. Обычно они пытаются украсть личные данные или пароли и реквизиты карт. Часто люди думают, что оплачивают парковку или коммуналку, а на самом деле добровольно переводят деньги преступникам. Об этом сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ.
Как распознать уловку?
Вас должно насторожить, если:
- QR-код наклеен поверх другого объявления или плаката;
- сама листовка выглядит небрежно и неофициально;
- вас торопят фразами в духе: "Получите подарок прямо сейчас!", "Только сегодня!", "Срочно отсканируйте!";
- на плакате нет названия компании и контактов для связи.
Как защитить свои деньги:
- Не сканируйте случайные коды из любопытства;
- Перейдя по ссылке, внимательно проверьте адрес сайта в строке браузера;
- Никогда не вводите на сомнительных сайтах личные данные, номера карт или SMS-коды;
- Не скачивайте по таким ссылкам незнакомые приложения и тем более не давайте им доступ к телефону;
- Перед оплатой убедитесь, что деньги уходят реальной и официальной компании.
Важно: Если вы все-таки отсканировали такой код и ввели свои данные, сразу же звоните в банк и блокируйте карту!