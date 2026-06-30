Новый вид мошенничества с QR-кодами на улицах появился в Казахстане

Мы привыкли пользоваться QR-кодами каждый день, но мошенники тоже освоили эту технологию и теперь используют ее для обмана.

Перед тем как отсканировать QR-код на остановке, в подъезде или на рекламном щите, присмотритесь к нему. Мошенники часто наклеивают свои фальшивые коды прямо поверх настоящих, чтобы увести вас на опасные сайты. Обычно они пытаются украсть личные данные или пароли и реквизиты карт. Часто люди думают, что оплачивают парковку или коммуналку, а на самом деле добровольно переводят деньги преступникам. Об этом сообщается в Telegram-канале POLISIA.KZ.

Как распознать уловку?

Вас должно насторожить, если:

QR-код наклеен поверх другого объявления или плаката;

сама листовка выглядит небрежно и неофициально;

вас торопят фразами в духе: "Получите подарок прямо сейчас!", "Только сегодня!", "Срочно отсканируйте!";

на плакате нет названия компании и контактов для связи.

Как защитить свои деньги:

Не сканируйте случайные коды из любопытства;

Перейдя по ссылке, внимательно проверьте адрес сайта в строке браузера;

Никогда не вводите на сомнительных сайтах личные данные, номера карт или SMS-коды;

Не скачивайте по таким ссылкам незнакомые приложения и тем более не давайте им доступ к телефону;

Перед оплатой убедитесь, что деньги уходят реальной и официальной компании.

Важно: Если вы все-таки отсканировали такой код и ввели свои данные, сразу же звоните в банк и блокируйте карту!