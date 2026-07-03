В Китае вступил в силу новый закон, направленный на содействие сплочённости и прогрессу 56-ти этнических групп, проживающих в стране.

Документ был принят в ходе двух сессий весной этого года. Он устанавливает правовые рамки для разрешения соответствующих вопросов, содействует укреплению чувства общей идентичности всех этносов, и определяет основные направления политики, направленные на поддержку экономического роста в регионах проживания этнических меньшинств. В том числе, это меры по развитию инфраструктуры и стимулированию промышленного роста.

Между тем, как передает Синьхуа, Китай раскритиковал так называемую «заботу» США и ЕС о новом законе Китая о содействии национальному единству и прогрессу. КНР призвала США и ЕС прекратить раздувать так называемый «этнический вопрос» и вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

По его словам Китай является единым многонациональным государством, в котором все национальности поддерживают отношения равенства, сплочённости, взаимопомощи и гармонии. Укрепление правового строительства способствует более надёжной защите законных прав и интересов всех национальностей и укреплению национального единства. Китайское правительство неизменно придаёт большое значение защите культуры национальных меньшинств и в соответствии с законом гарантирует право всех национальностей на использование и развитие своих языков и письменности. Соответствующая практика и достижения Китая пользуются широкой поддержкой международного сообщества.

- Отдельные страны, придерживаясь идеологических предрассудков и исходя из политических манипуляций, закрывают глаза на достижения Китая в области социально-экономического развития и управления в сфере прав человека, вырывают отдельные факты из общего контекста и злонамеренно очерняют национальную политику Китая, фабрикуют и распространяют ложную информацию, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают национальное единство Китая. Китайская сторона решительно выступает против этого. Мы настоятельно призываем соответствующие страны уважать базовые факты, прекратить распространение лжи и прекратить использовать так называемые национальные вопросы для вмешательства во внутренние дела Китая, - заявил он.

Между тем, в своей июньской статье турецкое информационное агентство Анадолу сообщило, что по заявлению китайских властей, новый Закон о содействии национальному единству и прогрессу соответствует международной практике и направлен на укрепление общественного согласия, защиту национального единства и обеспечение социальной стабильности.

По словам министра юстиции Ху Вэйле, документ предусматривает ответственность за действия, направленные на разжигание межэтнической розни и сепаратизма, при этом его применение будет основываться исключительно на законе и не затронет обычные международные контакты, научное сотрудничество, культурные обмены или торгово-экономические связи.

Новостной сайт Al Jazeera тоже не делает резких оценок, остановившись на том, что закон о содействии национальному единству предусматривает меры по укреплению общегосударственной идентичности, развитию межэтнического взаимодействия и координации работы государственных и общественных институтов в сфере национальной политики. Согласно официальным разъяснениям Пекина, новый закон призван укрепить национальное единство, повысить сплоченность общества и создать правовую основу для развития сотрудничества между различными этническими группами страны.

- В условиях обострения геополитической ситуации в мире внутренняя стабильность и укрепление национального согласия приобретают стратегическое значение для каждого государства. Межнациональное согласие и взаимное доверие рассматриваются как ключевой фактор устойчивого развития, - отмечает Национальное информационное агентство Узбекистана Uza.

Таким образом, новый закон закрепляет подход Китая к развитию межэтнической политики на законодательном уровне. Его реализация станет одним из ключевых элементов государственной стратегии по укреплению национального единства и социального развития.