Новый 7-местный кроссовер JAC JS8: Простор, комфорт и безопасность

Компания JAC представляет новый 7-местный кроссовер JAC JS8, который призван стать оптимальным выбором для семейных поездок и путешествий. Салон автомобиля, рассчитанный на три ряда сидений, подчеркивает ориентированность модели на обеспечение максимального удобства и простора для всех пассажиров. Просторный салон и удобство для каждого JAC JS8 привлекает внимание своим увеличенным внутренним пространством, рассчитанным на комфортное размещение всех пассажиров. Интерьер оснащен анатомическими креслами с возможностью регулировки, что позволяет адаптировать посадку под индивидуальные потребности

Компания JAC представляет новый 7-местный кроссовер JAC JS8, который призван стать оптимальным выбором для семейных поездок и путешествий. Салон автомобиля, рассчитанный на три ряда сидений, подчеркивает ориентированность модели на обеспечение максимального удобства и простора для всех пассажиров.

Просторный салон и удобство для каждого

JAC JS8 привлекает внимание своим увеличенным внутренним пространством, рассчитанным на комфортное размещение всех пассажиров. Интерьер оснащен анатомическими креслами с возможностью регулировки, что позволяет адаптировать посадку под индивидуальные потребности каждого пользователя. Благодаря продуманному расположению мест и продвинутой эргономике, пассажиры всех рядов смогут наслаждаться поездкой.

Современные решения для комфорта

Автомобиль оснащен целым рядом технологических решений, направленных на повышение комфорта и безопасности:

Двухзонный климат-контроль с регулировкой температуры для пассажиров третьего ряда.

Сенсорный мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Полностью светодиодная оптика с функциями сопровождения и приветствия, а также датчиком света, обеспечивающим удобство эксплуатации при любых условиях.

Повышенная безопасность

Кроссовер JAC JS8 комплектуется шестью подушками безопасности, активными системами помощи водителю, такими как адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и система слежения за полосой. Эти элементы обеспечивают спокойное и безопасное вождение. Для удобства предусмотрен электропривод крышки багажника, упрощающий процесс загрузки и выгрузки.

Стоимость нового JAC JS8 начинается от 12 490 000 тенге.

Руководитель отдела продаж дилерского центра JAC DOSCAR Илья Калюков рассказал про выгодные кредитные предложения при покупке нового кроссовера.

— Есть каскадная ставка от 0,1%, срок кредитования составляет до 7 лет, где первоначальный взнос от 10% стоимости автомобиля. Льготный кредит предлагают под 4,4%, срок кредитования составляет до 4 лет и первоначальный взнос от стоимости автомобиля 50%. Также имеется беспроцентная рассрочка сроком до 4 лет, — дополнил Илья .

Ознакомиться с автомобилем можно в дилерском центре JAC DOSCAR по адресу: г. Уральск, ул. Сырыма Датова, 28/1.

Телефон 8 7112 91 40 72.

Instagram: @jac.doscar.uralsk