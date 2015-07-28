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Социум

Новый аким назначен в городе Аксай ЗКО

Сегодня, 28 июля, в Аксае состоялись выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новым акимом моногорода стал Жеткин ЕРМУКАНОВ исполнявший обязанности главы Аксая. На должность градоначальника, помимо ЕРМУКАНОВА, также претендовал заместитель акима Бурлинского сельского округа Есбол БАХИЕВ. Неделю назад кандидаты в акимы представили депутатам районного маслихата свои предвыборные программы. Народные избранники отдали подавляющее большинство голосов за Жеткина ЕРМУКАНОВА - 11 голосов из 12. Напомним, 4 июня Кайрат УТЕГЕНОВ, занимавший должность акима Аксая, был назначен зам
gorod
Новый аким назначен в городе Аксай ЗКО
Сегодня, 28 июля, в Аксае состоялись выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
akim_aksai
akim_aksai
 Новым акимом моногорода стал Жеткин ЕРМУКАНОВ исполнявший обязанности главы Аксая. На должность градоначальника, помимо ЕРМУКАНОВА, также претендовал заместитель акима Бурлинского сельского округа Есбол БАХИЕВ. Неделю назад кандидаты в акимы представили депутатам районного маслихата свои предвыборные программы. Народные избранники отдали подавляющее большинство голосов за Жеткина ЕРМУКАНОВА - 11 голосов из 12. Напомним, 4 июня Кайрат УТЕГЕНОВ, занимавший должность акима Аксая, был назначен заместителем акима Бурлинского района ЗКО. Жеткин ЕРМУКАНОВ 1961 года рождения. Окончил СХИ по специальности "Агрономия" и Евразийскую академию по специальности "Государственное местное управление". 1998-2005 - Замдиректора ТОО "Тунгуш" и руководитель ТОО "Достык жолы" 2005 - замакима Бурлинского района 2006-2012 - директор ТОО "Достык жолы" 2013-2015 - замакима г.Аксай Женат, воспитывает четверых детей.
аким назначение

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