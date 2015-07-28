Новый аким назначен в городе Аксай ЗКО

Сегодня, 28 июля, в Аксае состоялись выборы акима города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новым акимом моногорода стал Жеткин ЕРМУКАНОВ исполнявший обязанности главы Аксая. На должность градоначальника, помимо ЕРМУКАНОВА, также претендовал заместитель акима Бурлинского сельского округа Есбол БАХИЕВ. Неделю назад кандидаты в акимы представили депутатам районного маслихата свои предвыборные программы. Народные избранники отдали подавляющее большинство голосов за Жеткина ЕРМУКАНОВА - 11 голосов из 12. Напомним, 4 июня Кайрат УТЕГЕНОВ, занимавший должность акима Аксая, был назначен зам