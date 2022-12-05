– Первым объектом стала АО «Жайыктеплоэнерго», где в эксплуатации находятся 10 котельных, которые работают в отопительный период и 13 котельных, которые работают круглый год. Осмотрев мощности станции, Нариман Турегалиев вместе с генеральным директором АО «ЖТЭ» Бакытжаном Акимгужином ознакомился с ходом реализации проекта по реконструкции градирни и турбоагрегата. На сегодня подрядная организация выполнила демонтаж градирни, заливку фундаментов под градирню. Кроме того, аким области посетил блочный щит управления агрегатами, после чего дал ряд поручений по бесперебойному прохождению текущего отопительного периода, - сообщили в акимате.Глава региона также посетил один из наиболее важных объектов жизнеобеспечения города – ТОО «Батыс су арнасы», которое предоставляет горожанам услуги по водоснабжению и водоотведению. О текущем состоянии, работе и производительности предприятия акиму области рассказал директор ТОО Ануар Аркенов. По его словам, проводится реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приёмной камеры КОС протяженностью 15 690 метров, строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе города, реконструкция КНС-21 и напорного канализационного коллектора до гасительного колодца, расположенного на пересечении улиц Гагарина и Мендешева. Нариман Турегалиев проверил водоочистное сооружение и обратил внимание на вопросы по обеспечению воды в зимний и весенний период. Также глава региона поручил постоянно контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра. Отметим, что это первый рабочий визит Наримана Турегалиева в качестве акима области на коммунальные объекты города.. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска
Нариман Турегалиев поручил обеспечить бесперебойную работу организаций во время отопительного периода, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook Четвёртого декабря аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил важные объекты жизнеобеспечения Уральска. Изначально визит планировали в субботу и даже пригласили представителей СМИ. Однако позже поездку перенесли и провели без журналистов. В акимате объяснили это тем, что был выходной и решено было посетить важнейшие объекты без корреспондентов. Однако информация о визите появилась на страницах акимата в социальных сетях. – Первым о