Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска

Нариман Турегалиев поручил обеспечить бесперебойную работу организаций во время отопительного периода, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook Четвёртого декабря аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил важные объекты жизнеобеспечения Уральска. Изначально визит планировали в субботу и даже пригласили представителей СМИ. Однако позже поездку перенесли и провели без журналистов. В акимате объяснили это тем, что был выходной и решено было посетить важнейшие объекты без корреспондентов. Однако информация о визите появилась на страницах акимата в социальных сетях. – Первым о