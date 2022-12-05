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Социум

Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска

Нариман Турегалиев поручил обеспечить бесперебойную работу организаций во время отопительного периода, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook Четвёртого декабря аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил важные объекты жизнеобеспечения Уральска. Изначально визит планировали в субботу и даже пригласили представителей СМИ. Однако позже поездку перенесли и провели без журналистов. В акимате объяснили это тем, что был выходной и решено было посетить важнейшие объекты без корреспондентов. Однако информация о визите появилась на страницах акимата в социальных сетях. – Первым о
Арайлым Усербаева
Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска
Нариман Турегалиев поручил обеспечить бесперебойную работу организаций во время отопительного периода, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска
Новый аким ЗКО посетил коммунальные объекты Уральска
Фото со страницы акимата ЗКО в Facebook Четвёртого декабря аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил важные объекты жизнеобеспечения Уральска. Изначально визит планировали в субботу и даже пригласили представителей СМИ. Однако позже поездку перенесли и провели без журналистов. В акимате объяснили это тем, что был выходной и решено было посетить важнейшие объекты без корреспондентов. Однако информация о визите появилась на страницах акимата в социальных сетях.
– Первым объектом стала АО «Жайыктеплоэнерго», где в эксплуатации находятся 10 котельных, которые работают в отопительный период и 13 котельных, которые работают круглый год. Осмотрев мощности станции, Нариман Турегалиев вместе с генеральным директором АО «ЖТЭ» Бакытжаном Акимгужином ознакомился с ходом реализации проекта по реконструкции градирни и турбоагрегата. На сегодня подрядная организация выполнила демонтаж градирни, заливку фундаментов под градирню. Кроме того, аким области посетил блочный щит управления агрегатами, после чего дал ряд поручений по бесперебойному прохождению текущего отопительного периода, - сообщили в акимате.
Глава региона также посетил один из наиболее важных объектов жизнеобеспечения города – ТОО «Батыс су арнасы», которое предоставляет горожанам услуги по водоснабжению и водоотведению. О текущем состоянии, работе и производительности предприятия акиму области рассказал директор ТОО Ануар Аркенов. По его словам, проводится реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19А до приёмной камеры КОС протяженностью 15 690 метров, строительство (бурение) водозаборных скважин на подземном водозаборе города, реконструкция КНС-21 и напорного канализационного коллектора до гасительного колодца, расположенного на пересечении улиц Гагарина и Мендешева. Нариман Турегалиев проверил водоочистное сооружение и обратил внимание на вопросы по обеспечению воды в зимний и весенний период. Также глава региона поручил постоянно контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра. Отметим, что это первый рабочий визит Наримана Турегалиева в качестве акима области на коммунальные объекты города.. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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