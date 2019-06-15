Ежегодно в третье воскресенье июня весь мир отмечает День медицинского работника. По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданата Беркингали, по области насчитываются около 18 тысяч медицинских работников, из них 1680 врачей и около семи тысяч среднего медперсонала. Остальные это младший медперсонал и те, кто работает с сфере здравоохранения. – С 1 июня по поручению главы государства медработникам повысят заработную плату на 30%. Дефицит кадров, конечно, есть, но мы работаем в этом направлении. На сегодняшний день нам не хватает около 230 специалистов. За последние два года мы отправили в вузы 50 человек, которые через 5-6 лет закончат и придут работать в наш регион. В прошлом году 28 резидентов отправили на учебу, которые в скором времени так же будут трудиться в нашей области. Кроме этого, к нам скоро приедут 145 молодых специалистов. Наша задача - обеспечить их жильем, работой. За два года мы полностью планируем закрыть проблему с дефицитом кадров, - отметил Нурданат Беркингали. Аким ЗКО Гали Искалиев поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил медработников за ежедневный труд. – Ваша профессия пользуется особым уважением в обществе. Выполняя свой профессиональный, человеческий долг, вы сохраняете людям самое главное - жизнь и здоровье. Одно ваше присутствие дает нам уверенность. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье, стабильности и мирного неба надо головой, - отметил Гали Искалиев. Заслуженные медицинские работники были награждены благодарственными письмами от акимов области и города, а также руководителя управления здравоохранения. Звание "Лучший молодой врач" завоевала врач общей практики Бибинур Еслямгалиева, а "Лучшей медицинской сестрой" была признана медсестра городской поликлиники №4 Айгерим Ажгалиева.