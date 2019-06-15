В торжественном собрании приняли участие ветераны здравоохранения и молодые специалисты. - Здоровье населения - важнейший показатель и индикатор развития любого государства. В послании первого президента народу Казахстана улучшение медицинского обслуживания и здоровья граждан объявлено приоритетной задачей государственной важности. Отрадно, что по итогам 2018 года и за первое полугодие 2019 года по основным индикатором здоровья населения в Актюбинской области наблюдается позитивная динамика. Продолжительность жизни увеличилась до 73,4 лет. Благодаря мощнейшей поддержке государства работа по повышению качества и доступности медицинских услуг будет продолжена, — подчеркнул аким области, поблагодарив медицинских работников за сложный и благородный труд. Лучшим работникам здравоохранения региона были вручены государственные награды, медали министерства здравоохранения, грамоты акима области. Кроме того, четырех молодых специалистов Ондасын Уразалин наградил грантами по 500 000 тенге. Четырем представителям благородной профессии глава региона вручил ключи от квартир. Еще пятеро работников медицинской сферы, имеющие многодетные семьи, получили жилищные сертификаты на суммы от 400 тысяч до 1,7 млн тенге, которые позволят им внести первоначальный взнос для получения льготного ипотечного займа в рамках государственных жилищных программ. В преддверии Дня медицинского работника в Актобе прошел ряд других важных мероприятий. Так, глава региона принял участие в открытии врачебной амбулатории в поселке Ясный. Стоимость проекта - 90 млн тенге. Общая площадь здания составляет 450 кв. метров. В новом медицинском учреждении сельчане смогут получать терапевтическую, акушеро-гинекологическую, фтизиатрическую помощь, стандартный набор лабораторных исследований. Штат амбулатории укомплектован необходимыми специалистами. В АМЦ состоялось и награждение 44 медработников благодарственными письмами и почетными грамотами МЗ РК, 12 врачей были удостоены медалей «Еңбек ардагері» и «Алтын дәрігер». Здесь же главным врачам медицинских организаций были вручены ключи от 20 новых автомобилей. Транспортные средства пополнят автопаркицентральных районных больниц и семи городских амбулаторий. Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области