Иллюстративное фото из архива "МГ" В разных районах нефтяной столицы с наступлением выходных раздаются трели свадебных кортежей. Июнь - начало долгого свадебного летне-осеннего сезона, и в Атырау уже сейчас «разбираются» самые лучшие ведущие и фотографы. По сведениям специалистов департамента статистики Атырауской области, число браков, зарегистрированных в прошлом году, увеличилось, по сравнению с 2017 годом, на 1,9%. - Общеизвестно, что семейно-брачные отношения оказывают влияние на демографическую ситуацию, - подчеркивают в департаменте статистики, указывая при этом, что число родившихся увеличилось на 3,6%. Тем временем, к сожалению, возросло и число разводов – на 1,8 % больше развелись в прошлом году по равнению позапрошлым годом.