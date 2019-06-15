В этом месте "мертвая вода"- купаться боятся даже те, кто давно здесь живет  хорошо его знает. Восточная часть Казахстана, около с.Герасимовки, сейчас Сапак( Алматинская обл.), есть очень удивительное место — Мертвое озеро. Оно небольших размеров, окружено прекрасным пейзажем, вдали от жилых домов, но есть у него дурная слава. Название навевает ужас и трепет непросто. Местные рассказывают много легенд, связанных с этим местом. Все началось 100 лет назад - жених приревновал невесту. Был в ярости и утопил ее, неповинную, в этом озере. Позже много странностей приписывали озеру и даже признали его аномальной зоной Казахстана. Почти ежегодно в нем тонут люди. Местные жители обходят стороной это проклятое место. А вот туристов тянет магнитом прохлада от воды. Ведь, даже в летний зной вода в нем просто ледяная. Здесь нет рыб, нет водорослей, деревья вдоль берега не растут и даже комаров, которых обычно около воды пруд-пруди, нет. Дайверы, которые решились на погружение, говорят: - через пару минут перехватывает дыхание, не хватает воздуха, по непонятной причине. Ученые предполагают, когда-то в этом районе были рудники, где добывали ртуть. Возможно, токсины, впитавшиеся в скальный грунт, попадают в него через подземные источники. Все это способствует выработки сероводорода и влияет на психику человека. Но доказать это никто не может, поскольку никто должным образом не изучал. Объяснить точно, что же все-таки здесь происходит так и не удается, но можно уверенно сказать, что это одно из мистических мест планеты, некая аномальная зона, которая в списке самых опасных мест планеты.