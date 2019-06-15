В этом году весной по всей области был объявлен двухмесячник по благоустройству и очистке населенных пунктов. В ходе субботников в регионе было высажено 57 тысяч саженцев различных пород деревьев. Это тополь, акация, карагач, дуб, ясень, хвойные деревья и многие другие. Однако далеко не все они прижились. По данным управления лесного хозяйства, приживаемость в нашей области составляет 65%, то есть из ста посаженных саженцев выживут только 65. - Ежегодно необходимо вести восстановление лесного фонда области. У нас случаются пожары, засуха и многие другие факторы влияют на состояние флоры. Основными вредителями является бесхозный скот, который пасется повсюду. В этом направлении ведутся работа со стороны министерства сельского хозяйства, - пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ихсангали Махамбет. Что касается средств на озеленение, то каждый район согласна плану приобретали саженцы себе сами, на это было потрачено от 3 до 5 млн тенге, в зависимости от количества населенных пунктов.Если в среднем по области приживаемость составляет 65%, то в Уральске, по словам специалистов, в некоторых районах этот показатель достигает 90%. В отделе жилищно-коммунального хозяйства подчеркнули, что чаще всего погибают те саженцы, которые высаживают вдоль дорог. Необходимо отметить, что в прошлом году в регионе было высажено в два раза меньше деревьев. Необходимо отметить, что все деревья в городе поливаются сотрудниками "Жайык таза кала" два, а то и три раза в неделю. Однако этого не всегда бывает достаточно. Немаловажной причиной низкой приживаемости также служит и вандализм населения.