Его главная цель - привлечь молодежь к предпринимательству и общественной жизни. Участники проекта получат по 1 млн тенге на осуществление своей бизнес-идеи. Развитие молодежного корпуса - это совместный проект Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки РК. Проект стартовал в 2017 году. В первую очередь в него вовлекают молодежь от 14 до 29 лет, которая не учится и не работает, либо работает, но имеет низкий доход. В ЗКО было подано более 700 заявок на участие. - Выявлены победители. Это 221 проект, который представили группы молодых людей от трех до пяти человек. Сейчас идет подписание договоров. После этого победители начнут свою деятельность. Будут арендовать помещения, закупать оборудование. В июне участников будут обучать опытные наставники, - говорит представитель «Zhas Project» Мержан Абилхас. Многие молодые люди не слышали о таком проекте, но с удовольствием бы приняли в нем участие. Его особенность в том, что грант в размере 1 млн тенге получает группа от 3 до 5 человек. - Я не слышала об этом проекте. Но с удовольствием бы себя попробовала в индустрии красоты, - отметила жительница города Дильназ. - Мы хотели бы присоединиться к экологическому движению по отказу в употреблении пластиковых пакетов. Организовали бы производство по изготовлению сумок из ткани, - заявила студентка ЗКГУ имени Утемисова Карина. Более 50 проектов одобрено в областном центре, порядка 30 - в Акжайыкском районе, в некоторых районах одобрено не более 10 заявок. - Женщины в декрете чаще всего хотят создать ателье или кондитерское производство. Парни делают проекты по растениеводству и животноводству. Есть инновационные идеи по кибер-спорту, - сказал Мержан Абилхас. Уникальная программа даст молодежи возможность попробовать себя в новой сфере, при этом не рискуя собственными средствами.