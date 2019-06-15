Аттракцион это стеклянные балконы с прозрачным полом. Посетители, кому хватает смелости, смогут взглянуть на город с высоты больше 440 м.Стекло лопнуло, пошло множество трещинок, когда на балконе стояли женщина и 2 ее детей. Но оно не рассыпалось. К счастью, обошлось без жертв.Напомним, в 2014году на этом аттракционе уже было такое. Хотя, эксперты утверждают, что подобные вещи на безопасность не влияют, потому что трещины дает верхний слой стекла, он служит защитой от повреждений для основной толщины.