Все мы разные, но во многом очень схожи. Оглянитесь и подумайте 1. Люди больше верят тому, что сказано шепотом. 2. Согласно опросам люди чаще поют в машине, а не в ванне 3. У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов 4. Хмурясь человек сжигает больше калорий, чем улыбаясь 5. Около 70% людей принимают решения под влиянием большинства и только 30% готовы отстаивать свое мнение 6. В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые всего 15 7. У каждого 500 –го жителя Земли один глаз голубой, второй – карий.  