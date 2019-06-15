«Восстановление будет долгим - отцу пойдет на пользу родной воздух и уединение. На данный момент мы получили предложение от санатория, который располагается в труднодоступном горном районе. Если понадобиться экстренная помощь, в нашем распоряжение будет вертолет». «После случившегося предлагали свою помощь, как простые граждане,так и власти этой страны. Ведь, Алибасов родился и вырос в этих краях. Родился он в Чарске (Семипалатинская обл.), учился в Усть-Каменогорском институте, служил в Алматинской области. Свою первую группу «Интеграл» он тоже создал здесь.Напомним, 72-летний Алибасов сейчас в НИИ им. Склифосовского, пришел в себя после медикаментозной комы, в которую был введен, как 4 июня выпил химикат, перепутав его с соком. Диагноз - ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.