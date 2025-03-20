Новый автобусный маршрут появился в Уральске

Он будет курсировать от микрорайона Акжайык до центрального рынка.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 9 марта в городе запустили новый автобусный маршрут №9. Он будет курсировать от микрорайона Акжайык до центрального рынка.

– Новый маршрут внедряется в связи с тем, что микрорайон Акжайык активно застраивается, появляются новые дома, соответственно число горожан там будет только увеличиваться, - отметили в акимате города.

К слову, новый маршрут временно будет обслуживать ТОО «Оралавтотранс». Всего на линию выйдут 10 единиц комфортабельных автобусов.

Маршрут №9 будет курсировать от микрорайона Акжайык - улица Рахимова - трасса Уральск-Саратов - улица Камбар батыра - улица Аяз би - улица Брусиловского - улица Жангир хана - улица Курмангазы - центральный рынок.

Напомним, строительство микрорайона Акжайык (между селами Деркул и Зачаганск) началось в 2018 году. Сначала стали проводить инженерные сети, потом приступили к строительству домов и социальных объектов. В новом микрорайоне уже сдали 5 многоквартирных домов.